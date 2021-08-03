النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

روحاني يترأس الاجتماع الأخير لحكومته

وتطرق روحاني الى المشاريع التي افتتحها خلال دورتيه الرئاسيتين، ولفت الى أن عملية التنمية والازدهار وافتتاح المشاريع لم تتوقف رغم الحظر الظالم الذي فرض على البلاد.
رمز الخبر: ۵۴۹۹۵
تأريخ النشر: 02 August 2021

عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاحد، الاجتماع الاخير للحكومة قبل أن تنتهي الدورة الثانية لرئاسة الجمهورية غد الثلاثاء، على أن يؤدي الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية يوم الخميس.

وفي الكلمة التي القاها يوم الأحد في آخر اجتماع للحكومة، اكد روحاني أن ايران لم تنهزم في المفاوضات وانها ستنتصر في أية مفاوضات أخرى لو أجريت، وعزا التفوق الدبلوماسي الايراني الى وجود دبلوماسيين وحقوقيين ايرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل ايران تنجح في أية مفاوضات تخوضها.

ونوه روحاني الى ان الحديث عن النجاح لا يعني عدم وجود فشل وانما لو اقتطعنا نسبة الفشل من نسبة النجاح لرأينا أن نسبة النجاح تبلغ 70 بالمئة.

كما أكد روحاني أن البلاد خاضت حربا اقتصادية، وان هذه الحرب فرضت على ايران، ومن الطبيعي أن يحدث التضخم في هذه الحرب خاصة وان ظروف الحرب تختلف عن ظروف السلم، موضحا أن الحكومة قررت منع استيراد 2500 سلعة من الخارج الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار هذه السلع.

وتطرق روحاني الى المشاريع التي افتتحها خلال دورتيه الرئاسيتين، ولفت الى أن عملية التنمية والازدهار وافتتاح المشاريع لم تتوقف رغم الحظر الظالم الذي فرض على البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اعلام العدو يكشف عن تدخل صهيوني مباشر في أزمة لبنان
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
حزب الله يشيع الشهيدين المظلومين علي شبلي ومحمد أيوب
الاحتلال الاسرائيلي يمدد اعتقال الأسيرة "قعدان" للمرة السابعة على التوالي
باسيل طالب الرئيس بري بدعوة المجلس النيابي لعقد جلسة في 4 آب ترفع فيها الحصانات
الحلبوسي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية
اللواء 16 في الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في وادي الكور بكركوك
طالبان متعطشة للدماء وسبب التدهور الأمني بالبلاد هو انسحاب أمريكا "المفاجئ
اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية في هرات والحكومة ترسل تعزيزات بعد تقدم طالبان
رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي يزور قاطع عمليات صلاح الدين
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح وتعتدي على مواطنين
زنغنه: الحظر خفض عائدات النفط بمقدار 100 مليار دولار
رئيس برلمان العراق يصل الى عمّان في زيارة رسمية
السيد صفي الدين: الاتهامات التي توجه إلى المقاومة سوف تتلاشى وتنقضي
أشتيه: لوقف سياسة الاضطهاد والعنصرية التي يتعرض لها أهلنا بالشيخ جراح وسلوان بالقدس
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران
موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة
مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير
وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية
"الشباب والثقافة" تطلق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة
هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة
علماء آثار يكتشفون موقعا للحضارة الأشولية عمره 1.3 مليون عام
اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات
جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح
زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف
حركة "حماس" تثمن جهود الجزائر لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي
الدفاع الايرانية تشارك في اطفاء الحرائق جنوب تركيا