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تسلم مليون ونصف جرعة لقاح هبة من إيطاليا بحضور الرئيس التونسي

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة لتونس من قبل إيطاليا، وذلك بحضور السفير الإيطالي لورانزو فانارا.
رمز الخبر: ۵۴۹۹۲
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية _ أكد الرئيس التونسي "أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي".

وأكد رئيس الجمهورية على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.

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