مرضى السرطان بغزة من الأطفال يعانون جراء منع الاحتلال لهم من السفر للعلاج

أعلن مشفى الرنتيسي بغزة اليوم الأحد أن أوضاع مرضى السرطان صعبة جدا نتيجة منعهم من السفر وعدم توفر العلاج اللازم لهم داخل مشافي قطاع غزة.

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف المشفى في بيان أن مرضى السرطان هم من أكثر مجموعات المرضى التي تعاني بصورة شديدة، ومشاكلهم تبدأ عند عدم توفر العلاج الكيماوي والبيولوجي في غزة، وذلك لأسباب كثيرة أبزرها الحصار الإسرائيلي ومنع المرضى أيصا عبور حاجز ايرز، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتلالية داخل إيرز والتي تمثل عائقا كبيرا أمام المرضى.

وتابع بان معظم المرضى فقراء ولا يستطيعون كل شهر الذهاب إلى الضفة لتلقي العلاج خاصة أن المصاريف عالية ومواصلات مرتفعة، وهذا يشكل مشكلة للمريض الفقير.

وطالب المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية بالضغط على الاحتلال لتوفير العلاجات الكيماوية والبيولوجية في قطاع غزة حفاظا على صحة المرضى، مشددا على أن هذا أمر انساني بحت "ونحن نريد العلاج لمرضى السرطان".

وأشار إلى أن 150 حالة شهريا تشخص بالسرطان، بما يمثل 1800 حالة سنويا، ويبلغ عددهم 8644 مريضا، موضحا أن أعداد مرضى السرطان لم يرتفع ولكن زاد مرضهم لعدم تلقيهم العلاج وأدى ذلك إلى تأخر حالتهم المرضية.