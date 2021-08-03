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استقبال مميز للبطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي بعد فوزه بالميدالية الذهبية لسباق سباحة حرة

تم استقبال البطل الأولمبي التونسي، أحمد الحفناوي، السبت، لدى عودته إلى تونس مظفرا بالميدالية الذهبية لسباق 400 م سباحة حرة في العاب طوكيو، بعد ان سجل اسمه بحروف من ذهب في الالعاب الاولمبية.
رمز الخبر: ۵۴۹۹۰
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كان في استقبال السباح الشاب المتالق سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة وحمدي المؤدب رئيس الترجي الرياضي التونسي الى جانب حضور رئيس الجامعة التونسية للسباحة وعدد من مسؤولي اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ووزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وافراد عائلة البطل الاولمبي.

وعبر الحفناوي البالغ 18 سنة بالمناسبة عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية لسباق 400م سباحة حرة مبينا ان هذه الميدالية ستشجعه على مزيد العمل من اجل تحقيق نجاحات اخرى في المستقبل.

وأشار البطل الأولمبي التونسي إلى أن هذا التتويج لم يات صدفة بل كان ثمرة العمل والتضحيات التي قام بها على امتداد عامين ومنذ ضمان تأهله إلى الأولمبياد سنة 2019.

وكان أيوب الحفناوي توج يوم الاحد الماضي بذهبية سباق 400م سباحة حرة، في مشاركته الاولمبية الاولى، بعد ان قطع المسافة في 3د و43 ث و36 بالمائة متقدما على كل من الاسترالي جاك ماكلوغلين (3د و43ث و52) والامريكي كيران سميث (3د و43ث و94)، مهديا تونس ميداليتها الذهبية الاولى في اولمبياد طوكيو والثانية بعد فضية لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي.

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