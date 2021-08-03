شبان وأطفال مبتورو الأطراف يجتمعون في مخيم صيفي

لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب واللهو والسباحة، كباقي الأطفال في المجتمع الفلسطيني، رغم قلة الإمكانيات والحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من 15عاماً.

وكالة تبناك الإخبارية_ أطلقت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، اليوم الأحد المخيم الصيفي، والذي أطلق عليه اسم "قدرة المخيم" للأطفال الذين بترت أطرافهم نتيجة الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استهدف المخيم 70 طفلاً فقدوا أطرافهم.

وقالت منسقة مشروع الأطفال المبتورين هديل الشوا إن المخيم يضم أطفالا وشبانا من عمر خمس سنوات إلى 25 سنة، "ونقدم لهم الخدمات الطبية والدعم النفسي، والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية".

واشارت إلى أن فكرة البرنامج والمخيم بشكل أساسي، هي دعم الصمود والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف.

ويضم المخيم نشاطات السباحة والرسم والأشغال اليدوية، وصناعة الشموع، وانشطة ثقافية واجتماعية.