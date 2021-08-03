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اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات

يعمل نحو 300 عنصر إطفاء وطائرتان لقذف المياه وخمس مروحيات الأحد على إخماد حريق غابات في اليونان دمّر حتى الآن نحو 20 منزلا وأصاب ثمانية أشخاص بجروح، وفق السلطات.
رمز الخبر: ۵۴۹۸۳
تأريخ النشر: 02 August 2021

وأفاد جهاز الإطفاء بأنه تم إخلاء خمس قرى ونقل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات إثر معاناتهم حروقا ومشكلات تنفسية منذ اندلع الحريق في وقت مبكر السبت قرب باتراس في بيلبونيز، على مسافة 210 كلم غرب أثينا.

ووصف رئيس بلدية ايجياليا القريبة دميتريس كالوغيروبولوس الوضع بـ"الكارثة الهائلة".

وقال "لا يوجد تقييم رسمي بعد للأضرار، لكن احترق نحو عشرة منازل في منطقة زيريا إضافة إلى حظائر واسطبلات تضم حيوانات، وهي خسارة كبيرة بالنسبة إلى سكان المنطقة الذين يعتاشون على الزراعة".

ووفرت بلدية أيجياليا مراكز إيواء طارئة السبت للأشخاص الذين فروا من قراهم.

وذكرت صحيفة "باتراس تايمز" المحلية أن ألسنة اللهب أتت على نحو 30 منزلا وحظيرة واسطبلا في قرى زيريا وكاماريس وأخاياس ولابيري.

وقال أحد سكان لابيري لمحطة "سكاي" التلفزيونية اليونانية "أمضينا ليلتنا في الخارج وكنا مذعورين من الاستيقاظ دون منزل".

كما تم إخلاء منتجع لوغوس الساحلي إذ أرسل نحو مئة من السكان والسياح إلى مدينة إيغيو القريبة.

وذكر وزير الحماية المدنية ميخاليس خريسوخويديس الذي تفقد المنطقة الأحد لتقييم حجم الأضرار، أن "الوضع الحالي أفضل مما كان عليه السبت". وتابع "أنقذت مئات الأملاك بفضل المعركة التي خاضها عناصر الإطفاء ضد النيران. سنبقى حذرين وسندعم مواطنينا المتأثرين بهذا الحريق".

وصدرت أوامر للمستشفيات في باتراس وإيغيو باستقبال أي مصابين فيما وضع خفر السواحل في حالة تأهب.

وأفادت وكالة الحماية المدنية بأن 58 حريق غابات اندلع في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما تمّت السيطرة على معظمها بسرعة. وكشف نظام معلومات حرائق الغابات التابع للاتحاد الأوروبي احتراق 13511 هكتارا حتى الأحد.

وتشهد اليونان حرائق غابات كل صيف، لكن الخبراء حذروا من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها. وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.

واندلع حريق في جبل بينتيلي، القريب من أثينا، قبل أيام لكن من دون التسبب بسقوط ضحايا. واندلع حريق في المنطقة ذاتها في تموز/يوليو 2018 أسفر عن مقتل مئة وشخصين في أسوأ حصيلة تسجّلها اليونان بسبب حرائق الغابات.

         

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