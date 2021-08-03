النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح

انطلق في العاصمة البريطانية، لندن مهرجان موسيقيٌ مخصصٌ لتشجيع السكّان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما سجّلت المدينة تراجعاً نسبياً للإقبال على التطعيم.
رمز الخبر: ۵۴۹۸۲
تأريخ النشر: 02 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ المهرجان الموسيقي الذي أطُلق عليه تسمية "مهرجان اللقاح"، يستمر أربعة أيام، وتستضيفه حديقة محلية شرقي لندن، حيث يستمتع المقبلون على تلقي اللقاح بالموسيقى الحيّة ويتناولون وجبة مجانية ما يجعل من عملية التطعيم ضرباً من الترويح عن النفس، خاصّة وأن الأمر لا يحتاج إلى موعد مسبق.

يقول أحد الذين تلقوا اللقاح في المهرجان: "من السهل جداً الحصول على اللقاح في هذا المهرجان، ذلك أنه ليس بالأمر اليسير أن نجد موعداً لتلقي اللقاح يكون مناسباً لظروف عملنا، فقد حددت في السابق موعداً في أحد المراكز الطبية، لكنني لم أتمكن من الذهاب في الموعد المحدد".

ويضيف الشاب الثلاثيني: "في هذا المهرجان، لا يحتاج المرءُ إلى الحصول مسبقاً على موعد، بل إنه يمكنك القدوم وتلقى اللقاح متى شئت".

ويجدر بالذكر أن 72 بالمائة من سكّان المملكة المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن الـ18 عاماً، تلقوا لقاحاً كاملاً، وفقاً للمصادر الحكومية، لكن السلطات باتت قلقة من تباطئ الإقبال على مراكز التطعيم، لا سينما في أوساط الشباب.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت مؤخراً عن ظهور سلالة جديد لـ"كوفيد-19" في وقت لا يزال العالم يواجه فيه المتحورة "دلتا" التي نشأت في الهند وفي طريقها لأن تصبح السلالة السائدة من بين الإصابات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اعلام العدو يكشف عن تدخل صهيوني مباشر في أزمة لبنان
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
حزب الله يشيع الشهيدين المظلومين علي شبلي ومحمد أيوب
الاحتلال الاسرائيلي يمدد اعتقال الأسيرة "قعدان" للمرة السابعة على التوالي
باسيل طالب الرئيس بري بدعوة المجلس النيابي لعقد جلسة في 4 آب ترفع فيها الحصانات
الحلبوسي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية
اللواء 16 في الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في وادي الكور بكركوك
طالبان متعطشة للدماء وسبب التدهور الأمني بالبلاد هو انسحاب أمريكا "المفاجئ
اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية في هرات والحكومة ترسل تعزيزات بعد تقدم طالبان
رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي يزور قاطع عمليات صلاح الدين
قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح وتعتدي على مواطنين
زنغنه: الحظر خفض عائدات النفط بمقدار 100 مليار دولار
رئيس برلمان العراق يصل الى عمّان في زيارة رسمية
السيد صفي الدين: الاتهامات التي توجه إلى المقاومة سوف تتلاشى وتنقضي
أشتيه: لوقف سياسة الاضطهاد والعنصرية التي يتعرض لها أهلنا بالشيخ جراح وسلوان بالقدس
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
غدا الثلاثاء .. مراسم تصديق حكم رئاسة الجمهورية في ايران
موقع بريطاني: رياضية أولمبية بجيش الاحتلال تشعل جدل المقاطعة
مهرجان يحوّل سانت بطرسبرغ الروسية إلى حفل تنكري كبير
وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا يتعهدان بالرد على هجوم السفينة الإسرائيلية
"الشباب والثقافة" تطلق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة
هدوء حذر في خلدة والجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار في المنطقة
علماء آثار يكتشفون موقعا للحضارة الأشولية عمره 1.3 مليون عام
اليونان..عناصر الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد حرائق الغابات
جذب الشبان بالموسيقى والوجبات المجانية من أجل تلقي اللقاح
زنكنة: انتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي تضاعف بواقع مرتين ونصف
حركة "حماس" تثمن جهود الجزائر لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الإفريقي
الدفاع الايرانية تشارك في اطفاء الحرائق جنوب تركيا