حزب الله: نطالب بملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ بأبواق الفتنة وقطع الطرقات

أعلن حزب الله استشهاد اثنين من مشيعي الشهيد علي شبلي وسقوط عدد من الجرحى، بعد أن تعرض موكب الجنازة إلى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في منطقة خلدة.

وأوضح بيان لحزب الله مساء اليوم أنه "أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي الى مثواه الاخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرّض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما ادى الى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى".

وأكد البيان "متابعة قيادة حزب الله للموضوع باهتمام كبير ودقة عالية"، مؤكدا أن القيادة "تطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة".