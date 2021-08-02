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لم ير طفلته بعد..

زوجة الأسير جيفار النمورة تعلن إضرابها عن الطعام تضامنا مع زوجها

أعلنت زوجة الأسير جيفارا النمورة إضرابها عن الطعام تضامنا مع زوجها ورفضا للاعتقال الاداري.
رمز الخبر: ۵۴۹۷۳
تأريخ النشر: 01 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_أوضحت داليا النمورة ان وضع الاسير جيفارا الصحي صعب "ويعاني من هزلان واضح في جسمه نتيجة إضرابه عن الطعام وعدم تقديم إدارة السجون لأبسط الحقوق الانسانية".

ودعت زوجة الأسير المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الاسير جيفارا وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينين.

ويخوض الأسير جيفارا الإضراب المفتوح عن الطعام، منذ أكثر من 17 يوما، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وجيفارا اللاعب السابق في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، رزق بطفلته جوليا قبل شهور، وحرمته سجون الاحتلال من أن يكون برفقة زوجته أو يرى ابنته، وتؤكد زوجته أنه قرر إعلان الإضراب عن الطعام كي "ينعم بالحرية يعود إلى طفلته التي بلغت من العمر 7 شهور دون أن يعيش معها".

هذا وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير جيفارا النمورة (27 عاما) من مدينة الخليل والموجود حاليا في زنازين سجن عسقلان، يواصل إضرابه عن الطعام إحتجاجا على مواصلة إعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة ان تراجعا كبيرا طرأ على صحته، "حيث يعاني من أوجاع بالرأس وهزال بالجسم ويشعر بالقشعريرة في بعض الاحيان، كما يعاني من فتاق وطلب ان يتم نقله للمستشفى للعلاج منه"، علما انه فقد من وزنه ما يقارب السبعة كيلو غرام حتى اليوم، حيث كان وزنه عند خوضه للإضراب 76 كيلو غرام.

يذكر أن الأسير جيفارا معتقل إداريا منذ 10 أشهر، حيث أنه في المرة الاولى صدر بحقه امر اعتقال إداري مدته ستة اشهر، وجدد له لمدة أربعة أشهر خفضت لثلاثة، وفي اليوم الذي كان من المقرر ان يتم الإفراج عنه تم تجديد إعتقاله الاداري مما دفعه لخوض هذه المعركة، ومصصم على مواصلتها برفقة 14 اسيرا معتقلين بفعل هذه السياسة.

         

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