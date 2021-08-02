مرشحة تحالف الفتح اكتفاء الحسناوي تكشف عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للتحالف

أكدت عضو مجلس النواب الحالي ومرشحة تحالف الفتح اكتفاء مزهر الحسناوي أن البرنامج الانتخابي للتحالف يتلخص بأن يكون للعراق سيادة كاملة وتطبيق المشاريع والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات، وكذلك محاربة الفساد والقضاء على الفاسدين من خلال المراقبة.

وكالة تبناك الإخبارية_ الحسناوي هي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حاليا، ومرشحة تخالف الفتح في الأعظمية ببغداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، شاركت في إعداد العديد من القوانين في هذه الدورة منها الضمان الصحي، وكذلك المشاركة في قانون الضمان الاجتماعي.

ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أعلنت المفوضية مشاركة ثلاثة آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأطراف السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات وأعمال عنف واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة الكاظمي في أيار/ مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.