استلام مليون جرعة من اللقاح و 750 جهاز تكثيف الأكسجين قادمة من الصين

وكالة تبناك الإخبارية_ حطت في القاعدة الجوية بوفاريك، طائرتا نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، على متنهما شحنتين: الأولى خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون جرعة والثانية أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بـ 750 تم اقتناؤهم من الصين.

وأكد بيان لوزارة الدفاع أنه سيتم جلب في قادم الأيام شحنات أخرى للقاحات والمعدات الطبية اللازمة، لتدعيم المنظومة الصحية والحد من انتشار الفيروس.

وكشفت السلطات الجزائرية السبت للمرة الأولى عن إجمالي عدد الجزائريين الذين تلقوا جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، بلغ نحو 3.5 مليون جزائري.