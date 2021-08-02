النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ

سوريا..تسليم 19 طفلا وامرأة ألبانية من تنظيم داعش لحكومة بلادهم

سلمت "الإدارة الذاتية" الكردية، السبت، 19 شخصا من أسر مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من الجنسية الألبانية إلى وفد رسمي من حكومة بلادهم.
رمز الخبر: ۵۴۹۶۳
تأريخ النشر: 01 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بإشراف المدير العام للأمن العام اللبناني عباس ابراهيم وحضور رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وصل منتصف ليل السبت الأحد إلى مطار بيروت هؤلاء الألبان تمهيدا لنقلهم إلى بلادهم.

وأعلنت ألبانيا سابقا أنها ستستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا، على صلة بألبان انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد لقائه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في بيروت: "الخبر السار هو أن 14 طفلا وخمس نساء نقلوا من معسكر الجحيم.. أنا هنا لأصطحب الأطفال والنساء وأعيدهم إلى الوطن غدا".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية الألبانية ومؤسسات استخباراتية أخرى تتعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة اللاجئين". وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى وطنهم حتى آخر ألباني".

وحضر عملية التسليم في القامشلي من الجانب الألباني كل من مارك غريب السفير الألباني في لبنان وسوريا والأردن والعقيد غليديس نانو مدير مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف في جهاز الأمن الألباني والرائد أندرت دوده مساعد غليديس.

وجرت العملية بتوقع وثيقة تسليم رسمية بين الوفد الألباني ووفد القوات الكردية المتمثل بالرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية عبدالكريم عمر وذلك في مدينة القامشلي.

وضمت العوائل الألبانية التي تم تسليمها 14 طفلا وخمسة نساء كانوا متواجدون في مخيم روج بريف مدينة ديرك أقصى شمال شرقي سوريا.

وقال السفير الألباني مارك غريب خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي حضره مندوبون عن وسائل إعلام محلية ودولية في القامشلي إن الحكومة الألبانية تعمل على إعادة كافة مواطنيها من سوريا.

وأضاف للصحفيين أن "الحكومة الألبانية ستعمل على إعادة آخر طفل موجود في سوريا ليحظى بحياة كريمة لان دخول هؤلاء الاطفال إلى سوريا لم يكن خيارهم".

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية لم تحمّل عبئ مواطني ألبانيا فحسب إنما تحمّلت أعباء مواطنين شاركوا في هذه المنظمة الإرهابية من كافة دول العالم".

وقال بإنه سيفعل كل ما بوسعه "لنقل حقيقة هذه المنطقة إلى الحكومة الألبانية ودعم حلّ سياسي شامل العمل على تعزيز وحدة شعوب المنطقة".

من جانبه أثنى عبدالكريم عمر الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية الكردية على جهود الحكومة الألبانية في تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها مشيراً أن "هناك دول أخرى لا تفعل ذلك".

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مرشح تحالف الفتح الكعبي: إخراج القوات الأمريكية من العراق هو أولوية في برنامجنا الانتخابي
محافظ غزة: لم يكن يخطر ببالنا أن ينضم إلى أعدائنا أشقاء لنا من أبناء عروبتنا
مناورات جوية مشتركة مع القوات الامريكية على وقع تصاعد التوتر بين موسكو والناتو
فتح معبر وادي عربة الحدودي بين العقبة وإيلات بصورة كاملة
هدوء حذر في خلدة بعد تهديد الجيش للقناصة بإطلاق النيران عليهم مباشرة
بينيت يكرر اتهام طهران باستهداف السفينة في بحر العرب رغم النفي الإيراني
طالبان تقصف مطار قندهار والجيش يرسل تعزيزات من القوات الخاصة إلى هِرات
حزب الله: نطالب بملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ بأبواق الفتنة وقطع الطرقات
زوجة الأسير جيفار النمورة تعلن إضرابها عن الطعام تضامنا مع زوجها
إخماد أكثر من 100 حريق غابات في تركيا وحرائق أنطاليا وموغلا خارج السيطرة
مرشحة تحالف الفتح اكتفاء الحسناوي تكشف عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للتحالف
الأمن العام يسلم رئيس وزراء البانيا عائلات مسلحين ألبان كانوا لدى قسد
تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على إعادة فرض قيود كورونا
فلسطينيون ينظمون وقفة بغزة للمطالبة بلم شمل العائلات ومنحهم هوية وجواز سفر
مريم أرملة تكافح من أجل رعاية أطفالها في مخيم نزوح بعد أن فرت الأسرة من المعارك
واشنطن متورطة بمقتل خاشقجي
السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة.. ولن نحيد عن هذا الطريق
سفير إيران في ستوكهولم: لن نطيق ضرب إيراني في سجن سويدي وسنتابع القضية حتى يتم التعرف على الجناة ومعاقبتهم
السيد هاشم صفي الدين: المصرف المركزي مسؤول عن نهب أموال المودعين
سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"
لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها
حماس: الدعم الأمريكي لسياسات الاحتلال يجعل منها شريكة في العدوان على شعبنا
العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية
عشائر عرب خلدة تتبنى قتل مواطن خلال حفل زفاف بزعم الأخذ بالثأر
مساعد الرئيس الايراني: الحكومة الثانية عشر أولت اهتماما خاصا بحقوق الاسرة في أهل السنة
ملك المغرب يدعو الجزائر إلى حل الخلافات العالقة وإعادة فتح الحدود بين البلدين
لقاح "بركت" الايراني لديه اقل نسبة أقل من المضاعفات
قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
إصدار عفو وخفض وتبديل العقوبة لـ 2825 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية