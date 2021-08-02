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تل أبيب تبدأ بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا في ظل عجز عالمي عن تأمين اللقاحات

في ظل العجز عن تأمين اللقاحات لمعظم سكان الدول الفقيرة والنامية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن برنامج يطرح جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
رمز الخبر: ۵۴۹۵۴
تأريخ النشر: 01 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_تلاقي الخطوة الإسرائيلية تنديدا من المنظمات الطبية والحقوقية، فيما يهدد النقص في اللقاحات على الصعيد العالمي بظهور متحورات اكثر خطورة قد تجعل حتى اللقاحات الحالية غير فعالة لمواجهتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد توصية قوية بين عشية وضحاها، من فريق الخبراء المعين من قبل حكومة الاحتلال بشأن الوباء، لتقديم جرعة ثالثة لكبار السن. واستندت نصيحة الخبراء إلى البيانات التي تشير إلى تراجع كبير في المناعة من العدوى بمرور الوقت.

وتجاوز عدد الحالات الجديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي 2000 حالة في كل يوم من الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت إلى مستويات لم يشهدها الكيان منذ أربعة أشهر ونصف. في بعض الأيام في أيار/ مايو حزيران/ يونيو، انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أرقام فردية.

يبلغ عدد حالات الإصابة الشديدة حاليًا 151. وقد ظل معدل العدوى، وهو متوسط ​​عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، ثابتًا إلى حد ما لأسابيع بين 1.3 و 1.4.

وبدأت "إسرائيل" في تطعيم مستوطنيها في كانون الاول/ ديسمبر، وهي حظيت بمعاملة خاصة من شركة فايزر الأمريكية، واستثنت الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها من التطعيم، ما مثل خرقا جسيما للقوانين الدولية.

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