الصحة العالمية: المتحورة دلتا هي بمثابة تحذير من ظهور أشكال أكثر خطورة من متحورات أخرى

نبهت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التعامل مع المتحورة دلتا من فيروس كورونا بتكثيف الجهود للخروج دون ظهور طفرات أكثر خطورة، لاسيما بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة من الإصابات في دول عدة حول العالم.

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس إلى ضرورة العمل بجد "لأن الفيروس بات أكثر خطورة وأشد سرعة، مع أهمية الإبقاء على تدابير الحماية الوقائية الفعالة"، لافتاً في الوقت ذاته الانتباه إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات، مع ظهور أعراض خفيفة في أكثر الأحيان لدى أشخاص أخذوا اللقاح، تولد شعوراً بالعجز.

من جهته قال مايك راين المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة الدولية إن المتحورة دلتا هي بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنها أيضاً تعد بمثابة نداء للتحرك والقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من متحورات أخرى.