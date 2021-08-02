مساعد الرئيس الايراني: الحكومة الثانية عشر أولت اهتماما خاصا بحقوق الاسرة في أهل السنة

ان هذا الاجتماع الاختصاصي عقد بمشاركة المفكرين والمختصين الحقوقيين وطرحت فيه مواضيع وتقرر الاستماع الى وجهات نظر وآراء علماء أهل السنة بهذا الصدد.

عدّت مساعد الرئيس الايراني في شؤون المرأة والاسرة معصومة ابتكار الحكومة الثانية عشر (الرئيس روحاني) أنها في الطليعة على صعد الاهتمام بالشؤون الفقهية وحقوق الاسرة والمرأة من أهل السنة في البلاد.

وقالت ابتكار، في تصريحها خلال ملتقى عقد برعاية فريق العمل الخاص بشؤون القوميات والمذاهب والطوائف الدينية في البلاد، إن عقد مثل هذه الاجتماعات يكتسب الاهمية لاننا نؤمن بأن هذه المواضيع هي من بين الشؤون المطلبية لنساء أهل السنة والطوائف الاخرى في البلاد لذلك ينبغي اثارة هذه المواضيع والبحث عن الحلول المطلوبة.

واشارت الى عقد أول اجتماع بهذا الشأن في محافظة كردستان/ غرب ايران/، موضحة: ان هذا الاجتماع الاختصاصي عقد بمشاركة المفكرين والمختصين الحقوقيين وطرحت فيه مواضيع وتقرر الاستماع الى وجهات نظر وآراء علماء أهل السنة بهذا الصدد.

ويشار الى ان الاجتماع الثاني حول هذا الموضوع قد انعقد بمشاركة امام جمعة اهل السنة في زاهدان /جنوب شرق/ مولوي عبد الحميد وعدد علماء أهل السنة وتناول عددا من المواضيع الاسرية وشؤون المرأة والهواجس المرتبطة بشأن قضايا تتعلق بالزواج وغيرها وتبيين الاحكام الشرعية الصحيحة بالاضافة الى الاستنتاجات الخاطئة.