الادميرال تنكسيري : أي حماقة واعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

وحذر الادميرال تنكسيري من انه إذا ارتكب العدو أي حماقة و أي اعتداء على النظام الاسلامي فانه سيواجه برد ساحق.

اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري استعداد قواته لتنفيذ أصعب المهام محذرا من انه اذا ارتكب العدو أي حماقة واعتداء على البلاد فسيواجه برد ساحق.

ویذکر ان الادميرال تنكسيري اشاد خلال لقاءه اليوم الخميس بالقوة البحرية المرابطة في جزر النازعات بجهود ها المؤثر و تواجدها النشط في هذه المنطقة.

ودعا قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية القوات المرابطة في هذه الجزر ومنطقة مهام القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى الحفاظ على اعلى مستوى من استعدادتها وكفاءاتها القتالية مؤكدا ضرورة تعزيز معنويات هذه القوات وتجهيزها لتنفيذ أصعب المهام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.

وحذر الادميرال تنكسيري من انه إذا ارتكب العدو أي حماقة و أي اعتداء على النظام الاسلامي فانه سيواجه برد ساحق.