العميد سريع يعرض تفاصيل عملية "النصر المبين" بمرحلتها الــ 2

وأشار الى ان تحالف العدوان شن أثناء تنفيذ عملية "النصر المبين" 67 غارة، مؤكدا ان القوات المسلحة وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها مستمرة في تطهير ما تبقى من جيوب.

عرض المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم السبت، تفاصيل عملية "النصر المبين" بمرحلتها الــ 2.

وقال العميد سريع: ان عملية النصر المبين في مرحلتها الثانية أدت الى تحرير مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء. وبلغ إجمالي المساحة المحررة بمحافظة البيضاء 380 كيلومتراً مربعاً.

واضاف سريع: تم تكبيد داعش والقاعدة خسائر كبيرة وبلغ عدد القتلى من تلك العصابات 160 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب، وتم إعطاب واحراق عشرات الآليات وغنم كميات مختلفة من الأسلحة بعملية "النصر المبين".

وتابع سريع: شارك في تنفيذ المرحلة الثانية من العملية وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة، منوها الى ان سلاح الجو المسير نفذ 19 عملية منها عمليات إستطلاعية وأخرى قتالية استهدفت مواقع داعش والقاعدة.

وبين ان القوة الصاروخية نفذت 13 عملية استخدمت فيها صواريخ من طراز بدر وكذلك طراز سعير، لافتا الى ان القوات المسلحة باشرت بالتعاون مع السلطات المحلية إعادة تطبيع الحياة في كافة المناطق المحررة.

واضاف سريع: العصابات التكفيرية حصلت على الدعم والاسناد من قبل تحالف العدوان قبل وأثناء وبعد العملية وحصلت على كميات مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر.

وأشار الى ان تحالف العدوان شن أثناء تنفيذ عملية "النصر المبين" 67 غارة، مؤكدا ان القوات المسلحة وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها مستمرة في تطهير ما تبقى من جيوب.