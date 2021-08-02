سفير إيران في ستوكهولم: لن نطيق ضرب إيراني في سجن سويدي وسنتابع القضية حتى يتم التعرف على الجناة ومعاقبتهم

وتابع: "لن نطيق ازدراء وانتهاك حقوق مواطني بلدي. سأتابع الأمر حتى يتم التعرف على الجناة ومعاقبتهم".

أكد السفير الإيراني في ستوكهولم، أنه "لن نطيق ازدراء وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين وسأتابع القضية حتى يتم التعرف على الجناة ومعاقبتهم".

ویذکر أنه أعلن السفير الإيراني في ستوكهولم، أحمد معصومي فر، أن السفارة الإيرانية تتابع قضية ضرب إيراني في معتقل سويدي.

وكتب معصومي فر على صفحته الشخصية على تويتر: "علمت اليوم أن أحد الإيرانيين تعرض للضرب المبرح من قبل مسؤولي الاعتقال السويديين في عيد الغدير، وطلبت زيارة فورية للتأكد من صحته".

وتابع: "لن نطيق ازدراء وانتهاك حقوق مواطني بلدي. سأتابع الأمر حتى يتم التعرف على الجناة ومعاقبتهم".