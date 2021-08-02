إصدار عفو وخفض وتبديل العقوبة لـ 2825 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي على عفو او خفض وتبديل العقوبة لـ 2825 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري والتعزيرات الحكومية في البلاد.

ویذکر أنه جاءت موافقة سماحة القائد على عفو او خفض وتبديل العقوبة لهؤلاء المحكومين لمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير السعيد.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي قد قدّم لقائد الثورة الاسلامية مقترحا للعفو او خفض وتبديل العقوبة لهؤلاء المحكومين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو وتم اعتبارهم بانهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة لهذا الامر، حيث حظي هذا المقترح بموافقة سماحة القائد تنفيذا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.