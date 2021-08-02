قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وخلال هذه الزيارة أعلن القائد العام للحرس الثوري أن جميع الأقسام المتخصصة والطبية في الحرس الثوري نشطة حتى التطعيم الكامل لجميع المواطنين.

تلقى القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

ویذکر بأن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي، قد زار اليوم (السبت) مع مجموعة من قادة الحرس الثوري مركزا للقوات البرية التابع للحرس الثوري الإيراني في ملعب تختي بطهران وتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني.

وخلال هذه الزيارة أعلن القائد العام للحرس الثوري أن جميع الأقسام المتخصصة والطبية في الحرس الثوري نشطة حتى التطعيم الكامل لجميع المواطنين.

وفي إشارة إلى الوجود النشط للإدارات الصحية في الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك القوات البرية، إلى جانب القوات الصحية الأخرى في البلاد، قال اللواء سلامي: إن جميع قدرات وامكانات الحرس الثوري في مختلف المراكز في جميع أنحاء البلاد، مستعدة للمساعدة في تطعيم الشعب الايراني.