السفير الأميركي في بغداد: واشنطن لا ترغب بأي تصعيد مع إيران

وأكد الجنرال كالفرت "الاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة، للعمليات المشتركة بعد توقفه".

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي المكلف بمتابعة إنهاء تواجد أي قوة قتالية في العراق، الجنرال كالفرت مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

ویذکر ان بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ذكر بأنه "جرى الحديث خلال اللقاء، عن مخرجات زيارة رئيس الوزراء والوفد الفني إلى واشنطن، فضلا عن بحث الوضع السياسي والأمني وأمن الانتخابات المقبلة".

وأشار السفير الأميركي، إلى أنه "تم إبلاغ الجنرال كالفرت، بمتابعة مخرجات الاتفاق الفني الخاص بإنهاء تواجد أي قوة قتالية بحلول ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذلك الاستمرار بتقديم المساعدة والدعم للعراق في محاربة داعش بالوقت الحاضر".

وأكد الجنرال كالفرت "الاستعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة، للعمليات المشتركة بعد توقفه".

وأكد السفير الأميركي بأن "بلاده ترحب بأي جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة العلاقة طبيعيةً مع ايران، مشيرا إلى عدم رغبة واشنطن بالتصعيد مع ايران، خصوصا في العراق".