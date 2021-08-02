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تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير

انه ومنذ شباط العام الماضي حيث بدا تفشي فيروس كورونا عقدت اللجنة لغاية الان 78 اجتماعا جرى فيها الاتصال المباشر مع اللجان في المحافظات والمحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية وتم خلالها اصدار 573 قرارا.
رمز الخبر: ۵۴۹۳۸
تأريخ النشر: 01 August 2021

أعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير، موضحا بان قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت على الدوام على اساس العقل الجمعي.

ویذکر أنه قال روحاني في تصریحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فیروس کورونا: انه ومنذ شباط العام الماضي حيث بدا تفشي فيروس كورونا عقدت اللجنة لغاية الان 78 اجتماعا جرى فيها الاتصال المباشر مع اللجان في المحافظات والمحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية وتم خلالها اصدار 573 قرارا.

واعتبر اللجنة بانها تعد ضمن المؤسسات العليا الصانعة للقرار في الدولة واشار الى التنسيق القائم في اطار اللجنة بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة واضاف: ان وزارة الصحة كانت في الخط الامامي وكانت قراراتنا على الدوام مبنية على اساس العقل الجمعي ولا ارى قرارا صدر عن اللجنة يناقض المبادئ العلمية والمسيرة العالمية.

ونوه الى ان اللقاح المصنع من قبل ايران ليس متخلفا عن العالم كثيرا اذ يبلغ الفارق نحو 6 او 7 اشهر وقال: ان برنامج كوفاكس خالف وعده ولم يزودنا باللقاح في الوقت اللازم لكننا الان متقدمون على الخطة المرسومة اذ كان من المقرر ان يتم الانتهاء من تطعيم الفئات العمرية فوق 65 عاما حتى نهاية فترة الحكومة (الحالية التي بقي لها عدة ايام) الا اننا بلغنا اليوم تطعيم الافراد البالغ اعمارهم 55 عاما وفي بعض المحافظات فوق 50 عاما فضلا عن التطعيم الجاري حاليا لشرائح مثل المعلمين واساتذة الجامعات والسائقين (سائقو سيارات الاجرة والحافلات).

واشار الى انه سيتم قريبا افتتاح مستشفى هو اكبر واكثر المستشفيات المزودة بالاجهزة الحديثة في تاريخ ايران واعتبر اداء الحكومة في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية بانه منقطع النظير في تاريخ البلاد واضاف: ان الحكومة قامت منذ تفشي كورونا خلال العام ونصف العام الاخير، رغم القيود والمصاعب المالية الشديدة، بتدشين اكثر من 13 الف سرير مستشفى جديد وغرف للعناية المركزة، وهو ما يعد انجازا عظيما ومنقطع النظير.

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