لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها

يقلب حسن طليس بحسرة صور ابنته زهراء التي فارقت الحياة بعد ان سرى في دمائها التدية سم عقرب. لم يتوفر له ترياق مضاد في كل مستشفيات لبنان وبعد انتظار لساعات طويلة احضر الترياق من سوريا ولكن بعد فوات الاوان.
في خيمة العزاء في بريتال، حضر الاهل والاقارب لتقديم واجب العزاء والتخفيف عن هذه العائلة التي ضج العالم بقصتها.
مأساة زهراء طليس تختصر واقع الدواء في لبنان الذي فقد بمعظمه من الصيدليات نتيجة سياسة رفع الدعم التي فرضها حاكم مصرف لبنان.
ويعاني لبنان من أزمة طبية خانقة لأسباب عديدة تتعلق بعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأسرة العناية الفائقة وانقطاع التيار الكهربائي وشح كبير في المحروقات وإقفال كل الصيدليات على الأراضي اللبنانية.
المصدر: قناة المنار.