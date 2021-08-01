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لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها

ودَّعت بلدة بريتال البقاعية الطفلة زهراء طليس التي قضت جراء عدم توفر الدواء الضروري لعلاجها من اصابتها بلدغة عقرب في حادثة يمكن ان تتكرر مع كل الاطفال الذين يفتقدون للقاحات والدواء جراء الاحتكار.
رمز الخبر: ۵۴۹۳۷
تأريخ النشر: 01 August 2021

يقلب حسن طليس بحسرة صور ابنته زهراء التي فارقت الحياة بعد ان سرى في دمائها التدية سم عقرب. لم يتوفر له ترياق مضاد في كل مستشفيات لبنان وبعد انتظار لساعات طويلة احضر الترياق من سوريا ولكن بعد فوات الاوان.

في خيمة العزاء في بريتال، حضر الاهل والاقارب لتقديم واجب العزاء والتخفيف عن هذه العائلة التي ضج العالم بقصتها.

مأساة زهراء طليس تختصر واقع الدواء في لبنان الذي فقد بمعظمه من الصيدليات نتيجة سياسة رفع الدعم التي فرضها حاكم مصرف لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة طبية خانقة لأسباب عديدة تتعلق بعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأسرة العناية الفائقة وانقطاع التيار الكهربائي وشح كبير في المحروقات وإقفال كل الصيدليات على الأراضي اللبنانية.

المصدر: قناة المنار.

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