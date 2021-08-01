العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الى إجراء انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح، ذلك خلال مهرجان انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح.

وكالة تبناك الإخبارية_ لفت العامري الى أن "الانتخابات هي خيار الشعب والطريق الوحيد لتغيير المسارات الخاطئة وفق الأسس الديمقراطية والمشاركة الواسعة فيها كما دعت لذلك المرجعية الدينية العليا فهو أمر واجب وحيوي لبناء وطننا وإنصاف شعبنا ووضعه البناء والإصلاح على الطريق الصحيح".

وقال العامري خلال الاحتفال الذي اقيم في منطقة الجادرية ببغداد، سنعمل على اصلاح قطاع الكهرباء والواقع الصحي، فضلا عن معالجة البطالة والاهتمام بالاستثمار ستكون اولويتنا في المرحلة القادمة.

واكد العامري ان تحالفه سيبذل كل الجهود في المدة المقبلة من اجل تحقق الانسحاب الاجنبي الكامل من الاراضي العراقية واعداً بتبني مبادرة 100 الف برميل من النفط يوميا مقابل الخدمات وتوفير فرص العمل.

وأضاف العامري خلال كلمته، سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي تدريبا وتجهيزا من اجل الاستعداد لمواجهة اي عدوان داخلي وخارجي.

وتابع، "سنعمل على تطوير الزراعة من خلال معالجة مشاكل المياه مع دول الجوار وتوفير مستلزمات الفلاحين معالجة الخلل الحاصل في منظومات الكهرباء".

وتعهد العامري، بالعمل على معالجة النقص الكبير في المستشفيات والمدارس واصلاح الواقع الصحي في البلاد، وبين ان تحالف الفتح سيعمل على سياسية تاسيس الضمان الاجتماعي “

وأفاد بيان للرئاسة العراقية، السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهدا بتوفير "مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب".

ومطلع تموز/يوليو الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.