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سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة

تمكن الشاب الفلسطيني فتحي أبو غرابة من غزة، من تصميم سيارة سباق ذات هيكل فريد بإمكانيات وأدوات بسيطة .
رمز الخبر: ۵۴۹۳۴
تأريخ النشر: 01 August 2021

سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة

وكالة تبناك الإخبارية_ لفت الشاب الفلسطيني فتحي أبو غرابة الأنظار في قطاع غزة، وهو يقود سيارة سباق غريبة الشكل، حيث أن شغف فتحي بصناعة السيارات، بدأ منذ متابعته لسباقات السيارات الدولية، قبل أن يصمم سيارته الخاصة.

وبدأ مشوار الشاب فتحي ابو غرابة في البحث عن قطع الغيار الخاصة بسيارته التي رُسمت في مخيلته، فكان سوق الخردة ملجأ فتحي الذي وجد فيه بعضاً من احتياجات سيارته مضيفاً ” بدأت البحت عن ماتور السيارة في ظروف صعبة خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث اتجهت الى سيارات الخردة وبعد معاناة تمكنت من الحصول على محرك خاصة بمواصفات سيارة السباق “.

ويشير الشاب ابو غرابة إلى أنه واجه صعوبات كثيرة في إيجاد عجلات السيارة المطلوبة، لأن الاحتلال يمنع من دخولها لقطاع غزة، مضطراً لاستخدام عجلات مستعملة ويصنع منها سيارة حلمه.

وفي قرية (المصدر) الريفية وسط قطاع غزة، عمل فتحي أبو غرابة في ورشته المتواضعة داخل منزله، متحدياً ظروف العمل الصعبة في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الإمكانيات التي شكلت دافعا لإنجاز سيارته، مواصلاً حديثه ” امكانياتي بسيطة جداً، ولم أمتلك الكثير منها، واغلب ما اعمل به قطع بسيطة كالمفكات، وماكينة لحام، وكان معظم عملي يدوياً”.

وأوضح ابو غرابة ان انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الإمكانيات اللازمة كانت أبرز الصعوبات التي واجهته خلال فترة تصميمه للسيارة، إضافة إلى التزاماته المنزلية لا سيما بأنه رب أسرة.

وأوضح أبو غرابة ان سيارته مخصصة لسباقات الرمل، وذات مواصفات رياضية عالية، حيث أن سرعتها تصل إلى 360 كيلو متر في الساعة.

ويرى ابو غرابة ان طموحاته لم تتوقف عند هذا الحد، لكن عدم توفر الامكانيات تُشكلُ عائقاً امام قدراته، مطالباً الجهات المختصة بضرورة دعم وتبني هذه الفكرة


  سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة

سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة       

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سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
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