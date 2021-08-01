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113 ضحية جراء فيضانات في اقليم نورستان شرقي البلاد

وصل عدد ضحايا الفيضانات في إقليم نورستان شرقي أفغانستان إلى 113 ضحية، وسجلت السلطات إصابة 70 مواطنا، بحسب تقارير حكومية.
رمز الخبر: ۵۴۹۳۱
تأريخ النشر: 31 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن وزير إدارة الكوارث في أفغانستان، غلام بهاء الدين، اليوم السبت، وصول عدد الضحايا في الفيضانات التي حدثت في إقليم نورستان إلى 113 ضحية وتسجيل 70 إصابة بالغة بين المواطنين.

وتأتي تصريحات الوزير بعد أن ذكرت مصادر رسمية تسجيل حدوث 58 وفاة، و140 مواطن في عداد المفقودين.

وكانت قد اجتاحت فيضانات هائلة قرية مهيرديش في محافظة كامديش، ليل الخميس الماضي. وتم الإبلاغ رسميًا عن مقتل حوالي 40 شخصًا.

ودمرت الفيضانات حوالي 150 منزلا في القرية، وأعلنت السلطات المحلية في بعض المناطق مقتل 150 مواطنا في الكارثة.

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