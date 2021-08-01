أمريكا تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

وكالة تبناك الإخبارية_ أفادت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريح إعلامي خلال تسلم هذه الشحنة بأن إدراة الصحة العسكرية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، على استخدام هذه الجرعات بحملات تلقيح مكثفة في مختلف الجهات، متوجهة بالشكر للولايات المتحدة التي ساهمت في معاضدة جهود الدولة ودعمها لمكافحة فيروس كورونا عبر تقديم جملة من المساعدات الطبية وكميات هامة من التلقيح المضادة لكوفيد 19.

من جهته أوضح وزير الخارجية عثمان الجرندي أن هذه اللقاحات ستوزع على مختلف ولايات الجمهورية عبر وحدات متنقلة وفي المستشفيات، داعيا كافة التونسيين والمقيمين بتونس إلى الإقبال على التلقيح، لمجابهة تفشي الجائحة مع الإبقاء على احترام البروتكول الصحي الوقائي.

وأكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي أن الوزارة تطمح إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين والترفيع في وتيرة التلقيح في أقصر وقت ممكن، مثمنا المد التضامني الذي تشهده تونس في إطار مبادرة "كوفاكس" للتلقيح ضد كوفيد 19 من مختلف البلدان وبمساعدة منظمة الصحة العالمية.

من جهته صرح سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم بأن واشنطن ستواصل دعم الشعب التونسي خلال هذه الأزمة الصحية الخانقة التي يمر بها، مشددا على أن الهدف من تقديم مثل هذه المساعدات هو إيصال كميات هامة من اللقاحات الآمنة والفعالة في أسرع وقت لتشمل عملية التلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين.

يشار إلى أن تونس تسلمت يوم 26 يوليو 310 أسطوانة تحتوي على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة، في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.