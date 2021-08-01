أردوغان يزور مناطق حرائق الغابات في أنطاليا

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحاطة حول حرائق الغابات في أنطاليا (جنوب غرب)، من وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، في المناطق المتضررة من الحريق بالولاية.

وحضر الإحاطة، إلى جانب أردوغان، كلا من وزراء البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء هذه الحرائق إلى 6، حيث سجل حتى مساء الجمعة مصرع 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.