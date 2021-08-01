الاحتلال الاسرائيلي يقمع تظاهرة في حي الشيخ جراح

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذين يتهددهم التهجير القسري.

وكالة تبناك الإخبارية_ قبيل بدء التظاهرة التي انطلقت عند السادسة مساءً، انتشرت أعداد كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال، وطوّقت الحي، وأقدمت بعد ذلك على تفريق المتظاهرين برشّهم بالمياه العادمة.

كما أجبرت شرطة الاحتلال أهالي الحي على الدخول لمنازلهم، وأغلقت عليهم أبوابها، في الوقت الذي سُمح للمستوطنين بالتجول في الحي بحرية، جرى عرقلة تغطية الصحفيين للوقفة التضامنية.

وتأتي تظاهرة اليوم قبل 48 ساعة في جلسة للعليا الإسرائيلية للنظر في قرار إخلاء 4 عائلات (الجاعوني، واسكافي، والكرد، والقاضي)، استنادًا لمزاعم المستوطنين بملكيّتهم للأراضي المقام عليها منازل الحيّ.