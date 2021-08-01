النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

المالية: خسائر في إيرادات الحكومة بعد إستيلاء طالبان على سبع جمارك أفغانية حدودية

أكد المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية رافي تاب إنه في شهر حزيران/يونيو من هذا العام، جمعت الوزارة 7.3 مليار أفغاني من عائدات الجمارك، انخفاضًا من 4.6 مليار أفغاني في أيار/مايو".
رمز الخبر: ۵۴۹۲۶
تأريخ النشر: 31 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب المتحدث باسم وزارة المالية، فإن الحكومة لا تعرف حاليًا كيف سيتم تحصيل إيرادات هذه المكاتب الجمركية السبعة وإلى أين ستذهب الأموال.

أضاف: "عندما تكون هناك مشكلة في العمل، يكون لها تأثير سلبي على الإيرادات."

في غضون ذلك، يقول مسؤولون من غرفة التجارة والاستثمار، قلقون بشأن الوضع الحالي في الجمارك والموانئ في البلاد، إنه من خلال تقليص التجارة في الجمارك الحدودية للبلاد، والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة، والمخالفات في هذه الجمارك، فإن التجار يصبحون عرضة للخطر، مهتمون باستيراد البضائع عن طريق الجمارك.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
السفير الأميركي في بغداد: واشنطن لا ترغب بأي تصعيد مع إيران
واشنطن متورطة بمقتل خاشقجي
ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم
تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير
لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها
العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية
انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"
سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
السيد هاشم صفي الدين: المصرف المركزي مسؤول عن نهب أموال المودعين
السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة.. ولن نحيد عن هذا الطريق
113 ضحية جراء فيضانات في اقليم نورستان شرقي البلاد
سعيد: لا خوف على حرية التعبير ولن أتحول إلى ديكتاتور
أمريكا تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
أردوغان يزور مناطق حرائق الغابات في أنطاليا
تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو
بالصورة: أجواء "عيد الغدير" في مرقد أمير المؤمنين (ع) بالنجف اشرف
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 31-7-2021
تحرير 500 كم مربع في البيضاء.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل عملية النصر المبين
واشنطن توافق على صفقة مروحيات مع الكيان الإسرائيلي بـ3.4 مليار دولار
تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسوريا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. رئيس الوزراء السوري يزور طهران قريباً
التلوث يكسو بحيرة بلون وردي مقاطعة تشوبوت الجنوبية
فعاليات عدة في محافظة حجة احتفالا بعيد الغدير
تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر بالخليل
الرئيس التركماني يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات
مساعي إخماد الحرائق شمالا مستمرة.. والنيران تتوسع نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا
جامعة سويدية تشغل عالماً آلياً في أبحاثها المتعلقة بكورونا
تدشين العمل بالحراثة المجتمعية في محافظة الحديدة
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون المساعدات المقدمة للاحتلال الاسرائيلي
بالصورة: تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو