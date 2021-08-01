المالية: خسائر في إيرادات الحكومة بعد إستيلاء طالبان على سبع جمارك أفغانية حدودية

أكد المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية رافي تاب إنه في شهر حزيران/يونيو من هذا العام، جمعت الوزارة 7.3 مليار أفغاني من عائدات الجمارك، انخفاضًا من 4.6 مليار أفغاني في أيار/مايو".

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب المتحدث باسم وزارة المالية، فإن الحكومة لا تعرف حاليًا كيف سيتم تحصيل إيرادات هذه المكاتب الجمركية السبعة وإلى أين ستذهب الأموال.

أضاف: "عندما تكون هناك مشكلة في العمل، يكون لها تأثير سلبي على الإيرادات."

في غضون ذلك، يقول مسؤولون من غرفة التجارة والاستثمار، قلقون بشأن الوضع الحالي في الجمارك والموانئ في البلاد، إنه من خلال تقليص التجارة في الجمارك الحدودية للبلاد، والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة، والمخالفات في هذه الجمارك، فإن التجار يصبحون عرضة للخطر، مهتمون باستيراد البضائع عن طريق الجمارك.