الجهاد الاسلامي:ضرب السفينة الإسرائيلية عمل بطولي وردّ على جرائم الاحتلال

وصف المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، طارق سلمي، ضرب السفينة الإسرائيلية في خليج عمان. بالعمل بطولي، مؤكدًا أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني.

وفي تصريح لوكالة تابناك ، قال سلمي إن هذا النهج يجب أن يستمر لدى محور المقاومة للتصدي للسياسات العدوانية الإجرامية الاحتلالية، لافتًا الى ان محور المقاومة يرسل رسالة للعدو الصهيوني مفادها أن هذه السياسات لا يمكن أن تمر دون رد وأن المقاومة هي من تحدد الزمان والمكان المناسبين.

وقُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الخميس، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة اليوم الجمعة.