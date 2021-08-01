الجبهة الشعبية :استهداف السفينة الاسرائيلية يؤكد أن المقاومة جدوى مستمرة

تصريح /تابناك _ قال القيادي في الجبهة الشعبية، محمد الغول، إن استهداف السفينة الصهيوني في خليج عمان، يؤكد أن المقاومة جدوى مستمرة، ويجب أن تكون كل المصالح الاسرائيلية مستهدفة من قبل محور المقاومة حتى دحر الكيان المحتل عن هذه المنطقة وزواله عن الخارطة وعودة الحقوق إلى أهلها سواء لفلسطين أو للمنطقة العربية بشكل كامل.

وقُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الخميس، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة اليوم الجمعة.