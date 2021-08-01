حركة المجاهدين: استهداف السفينة الاسرائيلية ردّ طبيعي على جرائم هذا الاحتلال

قال القيادي في حركة المجاهدين، نائل أبو عودة، إن ضرب السفينة الاسرائيلية في خليج عُمان يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال الصهيوني.

وفي تصريح لتابناك، أضاف أبو عودة أن الرد الإيراني يمثل ضمير الأمة الذي عانى من الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني ومارس حالة من الإجرام سواء في البحر الأحمر أو في خليج عمان أو غيره.

وأكد أبو عودة أن ضرب السفينة صفعة قوية تتلقاها القيادة الصهيونية عندما تُدمر هذه السفينة في بحر عمان، مشيرًا الى ان هناك تثبيت لمعادلات جديدة في طبيعة الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.

وقُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الخميس، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة اليوم الجمعة.