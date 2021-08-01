تحرير 500 كم مربع في البيضاء.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل عملية النصر المبين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين بدأت في تاريخ 20 تموز/يوليو واستمرت لعدة أيام حتى تحققت كافة الأهداف وعلى رأسها تحرير مناطق أخرى من مناطق محافظة البيضاء وهي المناطق التي حاولت العناصر التكفيرية التمركز فيها.

وفي ايجاز صحفي اليوم السبت، قال متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن عملية النصر المبين في مرحلتها الثانية أدت الى تحرير مساحة بإجمالي 380 كم مربع فيما بلغ عدد قتلى العصابات التكفيرية 60 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب إضافة إلى أسر العشرات.

وكشف العميد سريع خلال الايجاز الصحفي عن تفاصيل عملية النصر المبين في مرحلتها الثانية واستعرض المساحة الجغرافية المحررة اضافة الى عرض مشاهد الاقتحامات والغنائم والأسرى.

وأبرز نتائج عملية النصر المبين بمرحلتيها الأولى والثانية هي تحرير مديريات الصومعة والزاهر وكذلك نعمان وناطع، فيما بلغ إجمالي المساحة المحررة خلال المرحلتين 500 كم مربع، فضلاً عن خسائر المجموعات الارهابية والتي تمثلت في مصرع ما لا يقل عن 510 وإصابة 760 آخرين.

وأوضح العميد سريع أن العصابات التكفيرية وعناصرها مما يسمى بالقاعدة وداعش حصلت على الدعم والإسناد من قبل تحالف العدوان قبل وأثناء وبعد العملية، مشيرًا الى ان التحالف زوّد تلك العناصر بكميات مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة إضافة الى كميات مختلفة من الذخائر.

وتابع قائلاً إن "تحالف العدوان قدّم التسهيلات الكاملة لعناصر ما يسمى داعش والقاعدة للوصول الى تلك المناطق والتمركز فيها، كما بادر الى شنّ 67 غارة أثناء تنفيذ العملية".

وأكدت القوات المسلحة أن الشعب اليمني يدرك تماماً حقيقة المخططات الأمريكية التي يُنفذها تحالف العدوان وأذنابه من العملاء والمرتزقة، لافتةً الى أن "ما حدث في محافظة البيضاء جزء من ذلك المخطط الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً".

وأعلنت أنها وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها الأبية مستمرة في تطهير ما تبقى من جيوب لتلك العناصر في بعض مناطق المحافظة، مثمنةً الدور الكبير لقبائل البيضاء وأبنائها الشرفاء في هذه المعركة وكذلك الدور الكبير للسلطة المحلية في المحافظة، مشيرةً الى أنه "بهذه العملية العسكرية يؤكد الشعب اليمني إرادته في مواجهة الغزاة والمحتلين وأذنابهم من العملاء والمرتزقة".

وشدّد العميد سريع على ان القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية التي تسهم في تعزيز الموقف العسكري وردع العدوان ومرتزقته، وهي ماضية بكل إصرار على تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وخلال الايجاز الصحفي، عرضت القوات المسلحة مشاهد وثقتها عدسة الاعلام الحربي اليمني أثناء تغطيتها للعملية العسكرية ومرافقتها للمقاتلي الجيش واللجان الشعبية.