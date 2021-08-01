النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

الأمم المتحدة تدعو لتحديد هوية مرتكبي الهجوم على أحد مبانيها في أفغانستان ومحاسبتهم

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، الهجوم الذي استهدف مجمع للأمم المتحدة في هرات بأفغانستان، والذي أسفر عن مقتل حارس من قوات الأمن الأفغانية وإصابة ضباط آخرين.
رمز الخبر: ۵۴۹۱۸
تأريخ النشر: 31 July 2021

وفي بيان صادر عصر امس الجمعة بتوقيت نيويورك، عن نائب المتحدث باسمه فرحان حق، أعرب غوتيريش عن تعازيه لأسرة الفقيد وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وفي البيان ذكّر الأمين العام بأن "الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها محظورة بموجب القانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب"، الأمر الذي أشار إليه أيضا بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، في وقت سابق امس.

وجدد الأمين العام "تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب أفغانستان في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) قد أدانت أيضا في بيانها، بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مجمعها الرئيسي في مدينة هرات، غربي أفغانستان، التي تدور داخلها وحولها اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية.

وبحسب بيان بعثة يوناما، أسفر الهجوم بقذائف صاروخية وإطلاق نار عن مقتل أحد حراس الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجراح. ولم يصب أي من أفراد الأمم المتحدة في الحادث.

وقال البيان إن عناصر مناهضة للحكومة نفذت الهجوم الذي استهدف مداخل مبنى يحمل بوضوح علامات تدل على أنه تابع للأمم المتحدة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز: "إن هذا الهجوم على الأمم المتحدة مؤسف وندينه بأشد العبارات. تعاطفنا أولا مع عائلة الضابط القتيل، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

وكما عبر الأمين العام في بيانه، أوضح بيان يوناما أن الهجمات ضد الأفراد والمباني المدنية التابعة للأمم المتحدة محظورة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب. والأمم المتحدة في أفغانستان هي كيان مدني يركز على دعم جهود السلام وتعزيز حقوق جميع الأفغان وتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية.

واضافت ليونز، وهي أيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما): "يجب تحديد هوية منفذي هذا الهجوم ومحاسبتهم."

وأشارت البعثة إلى أن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل إلى تكوين صورة كاملة عن الهجوم، ولهذا الغرض، فهي على اتصال بالأطراف المعنية.

وأعربت عن امتنانها لضباط المديرية الأفغانية لخدمات الحماية الذين دافعوا عن المجمع ضد المهاجمين.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الحرس الثوري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
السفير الأميركي في بغداد: واشنطن لا ترغب بأي تصعيد مع إيران
واشنطن متورطة بمقتل خاشقجي
ملايين الأمريكيين مهددون بالطرد من منازلهم
تدشين أكبر مستشفى في تاريخ إيران بأكثر من ألف سرير
لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها
العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية
انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"
سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
السيد هاشم صفي الدين: المصرف المركزي مسؤول عن نهب أموال المودعين
السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة.. ولن نحيد عن هذا الطريق
113 ضحية جراء فيضانات في اقليم نورستان شرقي البلاد
سعيد: لا خوف على حرية التعبير ولن أتحول إلى ديكتاتور
أمريكا تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
أردوغان يزور مناطق حرائق الغابات في أنطاليا
تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو
بالصورة: أجواء "عيد الغدير" في مرقد أمير المؤمنين (ع) بالنجف اشرف
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 31-7-2021
تحرير 500 كم مربع في البيضاء.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل عملية النصر المبين
واشنطن توافق على صفقة مروحيات مع الكيان الإسرائيلي بـ3.4 مليار دولار
تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسوريا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. رئيس الوزراء السوري يزور طهران قريباً
التلوث يكسو بحيرة بلون وردي مقاطعة تشوبوت الجنوبية
فعاليات عدة في محافظة حجة احتفالا بعيد الغدير
تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر بالخليل
الرئيس التركماني يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات
مساعي إخماد الحرائق شمالا مستمرة.. والنيران تتوسع نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا
جامعة سويدية تشغل عالماً آلياً في أبحاثها المتعلقة بكورونا
تدشين العمل بالحراثة المجتمعية في محافظة الحديدة
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون المساعدات المقدمة للاحتلال الاسرائيلي
بالصورة: تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو