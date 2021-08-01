نحترم قراراته ونقف بجانب كل ما يدعم استقرار تونس

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده تقف إلى جانب ما يدعم أمن واستقرار تونس، مؤكدًا أن المملكة ترى ما يجري فيها "أمرًا سياديًا".

وكالة تبناك الإخبارية_ التقى وزير الخارجية السعودي الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الجمعة، في قصر قرطاج في تونس، واستعرضا آخر تطورات الوضع الحالي.

وقال بن فرحان إن السعودية "تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا"، موضحا ان "وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".

وأكد وزير خارجية السعودية "ثقة المملكة في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي ثمّن وقوف السعودية مع بلاده، "واستجابة الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلب فخامته الذي أبداه خلال مكالمته مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وتخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية، للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)".

وحسب بيان للرئاسة التونسية، قال محمد بن سلمان "إن المملكة العربية السعودية تحترم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية".