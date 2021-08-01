الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 31-7-2021

أحداث:

• حدشوت بتاخون سديه: إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من عدة مناطق في قطاع غزة باتجاه الغلاف.

• القناة 13: سلاح الجو يقصف أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال في أجواء شمال قطاع غزة.

• وسائل اعلام اسرائيلية: اندلاع حريق في المجلس الإقليمي سدوت نيغف يشتبه أنه بفعل بالون حارق.

• القناة 13: لأول مرة منذ مايو: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا بحالة الخطر إلى 100 إصابة.

• المتحدث باسم الجيش: تشخيص إصابة 234 جنديا في صفوف الجيش بفيروس كورونا، و 722 آخرين في العزل المنزلي.

• وسائل اعلام اسرائيلية: سُمح بالنشر خلال التصعيد الأخير، اصابت صواريخ حماس منشآت البنية التحتية في عسقلان.

• اعلام العدو: سفينة اسرائيلية تعرضت لهجوم خلال تواجدها في بحر عمان تعمل في مجال النفط، ومقتل 2 من طاقمها.

مواقف وآراء:

• هيئة البث: من يقود الحرب بين "إسرائيل" وحزب الله في معركة الإعلام، هو (السيد) حسن نصر الله.

• قناة كان: قيادة حركة حماس في غزة تحاول باستمرار تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية. والتحدي الذي تواجهه إسرائيل الآن هو التصرف الدقيق بعدم السماح بإطلاق الصواريخ من لبنان تحت غطاء التنظيمات الفلسطينية.

• معهد الامن القومي: إيران تجاوزت الخطوط التي لم يتم تتجاوزها من قبل في قضية النووي. يجب تحديد الوقت والطريقة لحل تهديد مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة.

• اعلام العدو: بعد تكرار حوادث التسلل على الحدود مع لبنان،المتسوطنون في الشمال خائفون و قلقون من تسلل قوات تابعة لحزب الله.

• روترنت: رئيس الوزراء نفتالي بينيت سنواصل الرد على كل بالون حارق يطلق من غزة.

• بيني غانتس: اسرائيل ستمنع دخول النفط الإيراني إلى لبنان.

• معاريف: قدرة حزب الله على إطلاق آلاف الصواريخ في اليوم، ستحمل أهمية إضافية وسيكون لها تأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذا كان لدى حزب الله أيضًا صواريخ دقيقة.

• معاريف: أصبحت قضية الصواريخ الدقيقة ذات أهمية متزايدة من حيث التأثير على إتخاذ القرارات في "إسرائيل".

إجراءات:

• مكتب العمليات الحكومية: تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر.

• القناة 12: جهاز الأمن العام "الشاباك" يجري تحقيقًا مع "مواطن" اسرائيلي، موظف في وزارة الخارجية الإسرائيلية، للاشتباه في دخوله إيران بشكل غير قانوني والتواصل مع مسؤولي المخابرات الإيرانية.

• معاريف: المحكمة الاسرائيلية حكمت على الشابة التي عبرت الحدود إلى سوريا بالسجن 8 أشهر.

• والاه: كشف النقاب عن وحدة قتالية جديدة في الجيش تم إنشاؤها حديثاً لتولي مهام قتالية ضد حزب الله في لبنان.

• قناة كان: وزير الجيش بيني غانتس في زيارة إلى باريس يتحدث خلالها مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي حول الملفين الإيراني واللبناني.

• وسائل اعلام اسرائيلية: رئيس وزراء الاحتلال بينت يوافق على ميزانية جيش الاحتلال لعام 2022 والتي تُقدر بــ 58 مليار شيكل.

• متان تسوري: إعلان كريات ملاخي جنوب "إسرائيل" منطقة حمراء بعد التحقق من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس.

• اعلام العدو: بسبب مخاوف أمنية... ستبدأ الجبهة الداخلية مشروع حماية المنازل والأماكن العامة في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان.

الإعداد:تابناك