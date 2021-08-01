لجان المقاومة: انتصار حزب الله أهل لمرحلة جديدة عنوانها أن المقاومة تقول وتفعل

أكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن انتصار 14 آب/أغسطس 2006 "أهل لمرحلة جديدة في هذه المواجهة، كان عنوانها أن المقاومة تقول وتفعل".

ورأى أبو مجاهد في حديث لوكالة تابناك للاخبار أن الصعود الإستراتيجي في الموقف، على مستوى جبهات محور المقاومة، "أهل لاندحار العدو الصهيوني تحت ضربات المقاومة الفلسطينية عام 2005 في غزة وأيضا الانتصار الكبير الذي حققه حزب الله والمقاومة الإسلامية في حرب تموز عام 2006".

ونوه بإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أي مواجهة في المستقبل القريب عنوانها القدس ستكون بمثابة حرب إقليمية ستشارك فيها كل الجبهات، مؤكدا أن "ملامح النصر تتوالى لمحور المقاومة، محور القدس، والانحسار والحسرة لمحور التطبيع والانكسار".