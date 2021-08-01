مقتل شخصين من طاقم السفينة الاسرائيلية جراء استهدافها في بحر عمان

وادعت المؤسسة ان السفينة تعرضت الى هجوم ثان لم يتم تحديد هويته بعد لكنه أسفر عن وقوع انفجار على متنها.

أعلنت شركة زودياك ماريتايم المالكة للسفينة الاسرائيلية "مرسر ستريت" عن مقتل اثنين من طاقمها جراء استهدافها في بحر عمان مساء الخميس.

وأوردت الشركة التابعة للملياردير الصهيوني ايال عوفر المقيم في لندن ان المقتولين احدهما بريطاني والآخر روماني الجنسية.

ولم تذكر الشركة تفاصيل اخرى عن الخسائر الناجمة عن استهداف السفينة.

وفي ذات السياق أوردت مؤسسة "درياد غلوبال" الاستخبارية - الامنية ان هذه السفينة كانت ترفع علم ليبريا اثناء ابحارها على مسافة 280 كيلومتر من ميناء الدقم حينما وقع الهجوم.

واضافت: ان طائرة مسيرة استهدفت السفينة المذكورة ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وادعت المؤسسة ان السفينة تعرضت الى هجوم ثان لم يتم تحديد هويته بعد لكنه أسفر عن وقوع انفجار على متنها.