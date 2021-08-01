بالصورة: تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو

تم تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي اثناء الجلسة الرابعة والأربعين للجنة التراث العالمي في اليونسكو والتي عقدت في مدينة فوجوي في الصين.

ومنذ عام 2016 طرح موضوع منطقة هورامان للبحث في منظمة اليونسكو نظرا للقدم التاريخي لهذه المنطقة والطراز المعماري الخاص ونمط الحياة الريفي، واخيرا سجلت ضمن قائمة التراث العالمي .

وتشمل هذه المنطقة اجزاء من محافظتي كردستان وكرمانشاه الايرانيتين اضافة الى جزء من اقليم كردستان العراق، وتضم أكثر من 700 قرية، 60 منها لازالت بكرا لم تطأها اقدام السياح والباحثين.

يذكر ان محافظة كردستان تضم 1524 معلما تاريخيا، سجل منها 915 معلما، تشمل اثارا تاريخية وكهوفا طبيعية وأشجارا معمرة وقنوات مائية وأماكن طبيعية .