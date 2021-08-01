عالم روسي ينال العضوية الفخرية في الهيئة التدريسية لجامعة طهران

لقد فتحنا قسما للغة الفارسية في الجامعة الإسلامية الروسية في كازان ونتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الإيرانية.

حصل "رفيق محمد شين" رئيس المعهد الاسلامي الروسي على لقب العضوية الفخرية في الهيئة التدرسية لجامعة طهران خلال حفل اقامه السفير الايراني لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي.

ومنح السفير جلالي اللقب الرسمي الصادر عن جامعة طهران للسيد "رفيق محمد شين".

واعتبر محمد شين هذا اللقب شرفا له وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تعاون جيد بين جامعة طهران وجامعة كازان، خاصة في مجال العلوم الإيرانية والإسلامية.

وفي مقابلة مع وكالة إرنا، وصف إيران بأنها دولة متحضرة ونامية وديمقراطية.

وقال: لقد فتحنا قسما للغة الفارسية في الجامعة الإسلامية الروسية في كازان ونتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الإيرانية.

من جهته وصف السفير الايراني كاظم جلالي، العالم محمد شين بأنه شخصية علمية وأخلاقية وأستاذ بارز، وقال أن جامعة طهران منحته هذا اللقب الفخري كعضو في الهيئة التدرسية لكلية الآداب والمعارف لمدة ثلاث سنوات.

واختتم المؤتمر الاقتصادي الثاني عشر لروسيا والعالم الإسلامي، و المعرض الرابع عشر للمنتجات الحلال، اليوم الجمعة في كازان والذي حضره سفراء الدول الإسلامية في روسيا، بمن فيهم السفير جلالي، وكذلك الناشطون الاقتصاديون.