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مسؤول برلماني: لا يمكن لطالبان الاستيلاء على أفغانستان

واكد على أن الحفاظ على وحدة أراضي أفغانستان مهم للجمهورية الإسلامية، وان الشعب الأفغاني هو أهم من الأفراد والجماعات الذين يريدون تولي السلطة.
رمز الخبر: ۵۴۸۸۲
تأريخ النشر: 31 July 2021

قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ان تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات هو الحل للازمة الافغانية، مضيفا أن طالبان لن تنجح في الاستيلاء على افغانستان لان جميع المجموعات العرقية شريكة في صنع القرار.

ووصف فدا حسين مالكي، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الجمعة، الوضع الحالي في أفغانستان بأنه هش للغاية، وقال: من غير مسبوق ان تخضع المدن الافغانية لسيطرة طالبان بهذا الشكل.

واضاف مالكي وهو سفير إيران السابق في أفغانستان: لم يكن متوقع من الجيش الأفغاني إخلاء المدن بسهولة وتسليمها إلى طالبان، والآن جزءا كبيرا من الأراضي الأفغانية في أيدي طالبان.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في الوضع الراهن، فأن دول المنطقة والدول المجاورة تطالب بوجود كل المجموعات العرقية الرئيسية في إدارة وتنظيم أفغانستان.

وأشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة في العقدين الماضيين أدت إلى أزمة في أفغانستان، وبعد 20 عاما من الوجود الفاضح وغير المسؤول، تركوا البلاد وتخلوا عن حماية حكومة هذا البلد.

واعتبر مالكي حل الأزمة الأفغانية يكمن في تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، مضيفا أن عقد اجتماع لدول الجوار واجراء المحادثات بين الأطراف الأفغانية مع ممثلي الحكومة المركزية وطالبان ومختلف الجماعات يمكن أن يساعد في حل الأزمة الأفغانية.

وقال ممثل أهالي زاهدان في مجلس الشورى الإسلامي: إن طالبان وحدها لا تستطيع إدارة البلاد، واذا ارادت الدخول الى السلطة فيتعين عليها أن تعمل من خلال آلية ديمقراطية وليس عن طريق العنف.

واكد على أن الحفاظ على وحدة أراضي أفغانستان مهم للجمهورية الإسلامية، وان الشعب الأفغاني هو أهم من الأفراد والجماعات الذين يريدون تولي السلطة.

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