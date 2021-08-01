روسيا تدعو للمزيد من التعاون مع ايران لاكمال ممر "شمال-جنوب" الدولي

يذكر ان مشروع ممر "شمال-جنوب" يربط شمال اوروبا بشرق آسيا عن طريق ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا وهدفه مبدئيا هو ترانزيت 5 ملايين طن من السلع سنويا.

دعت روسيا للمزيد من التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لاكمال ممر "شمال-جنوب" الدولي خاصة خط سكك الحديد "رشت آستارا" شمال شمال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مركز الصادرات الروسية فيرونيكا نيكيشينا ورئيسة المنظمة الروسية للممرات الدولية كلا على حدة مع السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي امس الجمعة على هامش الاجتماع الاقتصادي الدولي الثاني عشر بين روسيا والدول الاسلامية المنعقد في قازان عاصمة جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

واعتبرت رئيسة مركز الصادرات الروسية فيرونيكا نيكيشينا خلال اللقاء مع السفير الايراني اكمال ممر "شمال-جنوب" بانه مهم للازدهار الاقتصادي للبلدين والمنطقة وقالت ان هنالك حاجة ملحة لهذا الممر الممتد من اوروبا الى الهند.

واضافت: ان ايران وروسيا ستكون لهما الكثير من الانشطة مستقبلا في هذا المجال.

كما اكدت رئيس المنظمة الروسية للممرات الدولية خلال اللقاء مع السفير الايراني اهمية هذا الممر، ودعت الى الى انشاء الخطط السككي "رشت –آستارا" لاكمال هذا الممر الاقتصادي الدولي المهم.

واضافت: ان الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد على تدشين الممرات الدولية خاصة في مسار "شمال-جنوب".

من جانبه قال السفير الايراني خلال اللقائين: ان احدى اهم القضايا التي تابعتها السفارة الايرانية في موسكو خلال العام الاخير سواء في ايران او في روسيا هي متابعة اكمال ممر "شمال-جنوب" وان ايران تساعد من يدعم هذا المشروع وتستفيد من جهوده.

واضاف: انه تم خلال اللقاءات العديدة مع المسؤولين الروس ومنها اللقاء الذي جرى خلال الاسبوع الماضي مع مساعد الخارجية الروسي التاكيد على آفاق التنفيذ العملي لمشروع الممر الدولي "شمال-جنوب".

وتابع قائلا: انه وللمرة الاولى في ظل التعاون المشترك بين ايران وروسيا في اطار ممر "شمال-جنوب" تم خلال الشهر الماضي ارسال شحنة من الورق من فنلندا الى الهند عن طريق آستارا بواسطة شاحنات (من آستارا الى رشت) ومن ثم من رشت الى (جنوب البلاد بالقطار ومن ثم بحرا) الى الهند.

واوضح بانه تم الاتفاق على الاستمرار بارسال مثل هذه الشحنات من السلع عن طريق الشاحنات والقطار، على ان تكون شحنتين شهريا وبعد 3 اشهر شحنة او شحنتين اسبوعيا.

وصرح السفير الايراني بان ممر "شمال-جنوب" سيؤدي دورا مهما في تنمية التبادل التجاري بين البلدين واضاف: ان هذا الممر له مستقبل مشرق لذا من الضروري اكماله على وجه السرعة.

يذكر ان مشروع ممر "شمال-جنوب" يربط شمال اوروبا بشرق آسيا عن طريق ايران وجمهورية آذربيجان وروسيا وهدفه مبدئيا هو ترانزيت 5 ملايين طن من السلع سنويا.