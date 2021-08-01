ظریف یوجه رسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة فی ذکرى التصویت على القرار 2231

واشار ظريف الى ان ادارة بايدن وبدعم من الدول الاوروبية الثلاث واصلت الحرب الاقتصادية التي فرضها ترامب علي ايران ومارست الضغوط القصوى عليها لفرض شروط جديدة.

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في الذكرى السادسة للتصويت على قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وقال ظريف في هذه الرسالة، في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام (2015) صادق مجلس الامن بالاجماع على قرار 2231 رغم الاحتجاجات الجادة والشرعية لطهران على المواقف التاريخية السيئة لمجلس الامن حيال ايران لاسيما إبان حرب السنوات الثمانية من قبل نظام صدام حسين وكذلك اثناء اصطناع ازمة نووية غير مبررة الا ان ايران أكدت حسن نواياها عبر مشاركتها في المفاوضات من أجل التوصل الى حل دبلوماسي لهذا الموضوع.

واضاف: عقب 13 عاما من المفاوضات الشاقة بين ايران والبلدان الخمسة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا تم توقيع اتفاق البرنامج المشترك (الاتفاق النووي) والذي حاز على تأييد قرار 2231 والحق به.

وتابع: ان القرار 2231 هو حصيلة 13 سنة من المفاوضات الصعبة بين ايران والاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي اضافة الى المانيا ، وقد اشاد المجلس في هذا القرار بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 1+5 معتبرا انه حل سياسي لملف ايران النووي، وتضمنت بنوده الغاء الحظر عن ايران والتعاون الاقتصادي والتجاري معها، لكن هذا لم يتم بسبب مواقف الولايات المتحدة وتحريضها لشركائها الاوروبيين على عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق النووي.

واستعرض ظريف في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة خروقات امريكا والاطراف الاوروبية لالتزاماتها في الاتفاق النووي خلافا للفقرتين 28 و29 ومن ثم خروج امريكا من الاتفاق في عهد ترامب لجر إيران الى الحوار مجددا بشأن الاتفاق.

واشار ظريف الى ان ادارة بايدن وبدعم من الدول الاوروبية الثلاث واصلت الحرب الاقتصادية التي فرضها ترامب علي ايران ومارست الضغوط القصوى عليها لفرض شروط جديدة.