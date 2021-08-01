النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۳مشاهدات
‍ پ

ظریف یوجه رسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة فی ذکرى التصویت على القرار 2231

واشار ظريف الى ان ادارة بايدن وبدعم من الدول الاوروبية الثلاث واصلت الحرب الاقتصادية التي فرضها ترامب علي ايران ومارست الضغوط القصوى عليها لفرض شروط جديدة.
رمز الخبر: ۵۴۸۷۹
تأريخ النشر: 31 July 2021

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في الذكرى السادسة للتصويت على قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وقال ظريف في هذه الرسالة، في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام (2015) صادق مجلس الامن بالاجماع على قرار 2231 رغم الاحتجاجات الجادة والشرعية لطهران على المواقف التاريخية السيئة لمجلس الامن حيال ايران لاسيما إبان حرب السنوات الثمانية من قبل نظام صدام حسين وكذلك اثناء اصطناع ازمة نووية غير مبررة الا ان ايران أكدت حسن نواياها عبر مشاركتها في المفاوضات من أجل التوصل الى حل دبلوماسي لهذا الموضوع.

واضاف: عقب 13 عاما من المفاوضات الشاقة بين ايران والبلدان الخمسة الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا تم توقيع اتفاق البرنامج المشترك (الاتفاق النووي) والذي حاز على تأييد قرار 2231 والحق به.

وتابع: ان القرار 2231 هو حصيلة 13 سنة من المفاوضات الصعبة بين ايران والاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي اضافة الى المانيا ، وقد اشاد المجلس في هذا القرار بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 1+5 معتبرا انه حل سياسي لملف ايران النووي، وتضمنت بنوده الغاء الحظر عن ايران والتعاون الاقتصادي والتجاري معها، لكن هذا لم يتم بسبب مواقف الولايات المتحدة وتحريضها لشركائها الاوروبيين على عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق النووي.

واستعرض ظريف في رسالته الى الأمين العام للأمم المتحدة خروقات امريكا والاطراف الاوروبية لالتزاماتها في الاتفاق النووي خلافا للفقرتين 28 و29 ومن ثم خروج امريكا من الاتفاق في عهد ترامب لجر إيران الى الحوار مجددا بشأن الاتفاق.

واشار ظريف الى ان ادارة بايدن وبدعم من الدول الاوروبية الثلاث واصلت الحرب الاقتصادية التي فرضها ترامب علي ايران ومارست الضغوط القصوى عليها لفرض شروط جديدة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لبنان..وفاة طفلة بسبب عدم توفر العلاج الضروري لها
العامري: سنبذل كل الجهود من اجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية
انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح تحت شعار "عراقنا نحميه ونبنيه"
سيارة سباق ذات هيكل فريد.. انجاز حققه فلسطيني من غزة بأدوات وامكانيات بسيطة
السيد هاشم صفي الدين: المصرف المركزي مسؤول عن نهب أموال المودعين
السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة.. ولن نحيد عن هذا الطريق
113 ضحية جراء فيضانات في اقليم نورستان شرقي البلاد
سعيد: لا خوف على حرية التعبير ولن أتحول إلى ديكتاتور
أمريكا تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
أردوغان يزور مناطق حرائق الغابات في أنطاليا
الاحتلال الاسرائيلي يقمع تظاهرة في حي الشيخ جراح
المالية: خسائر في إيرادات الحكومة بعد إستيلاء طالبان على سبع جمارك أفغانية حدودية
النائب الحاج حسن: نأمل استمرار الأجواء الإيجابية في عملية تشكيل الحكومة
تأكيدات من المقاومة على عدم الربط بين ملف صفقة التبادل واعادة اعمار غزة
الجهاد الاسلامي:ضرب السفينة الإسرائيلية عمل بطولي وردّ على جرائم الاحتلال
تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو
بالصورة: أجواء "عيد الغدير" في مرقد أمير المؤمنين (ع) بالنجف اشرف
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 31-7-2021
تحرير 500 كم مربع في البيضاء.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل عملية النصر المبين
واشنطن توافق على صفقة مروحيات مع الكيان الإسرائيلي بـ3.4 مليار دولار
تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وسوريا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. رئيس الوزراء السوري يزور طهران قريباً
التلوث يكسو بحيرة بلون وردي مقاطعة تشوبوت الجنوبية
فعاليات عدة في محافظة حجة احتفالا بعيد الغدير
تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر بالخليل
الرئيس التركماني يتسلّم أوراق اعتماد سفير الإمارات
مساعي إخماد الحرائق شمالا مستمرة.. والنيران تتوسع نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا
جامعة سويدية تشغل عالماً آلياً في أبحاثها المتعلقة بكورونا
تدشين العمل بالحراثة المجتمعية في محافظة الحديدة
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون المساعدات المقدمة للاحتلال الاسرائيلي
بالصورة: تسجيل منطقة هورامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو