إصابة 168 فلسطينيا بنيران العدو الإسرائيلي خلال مواجهات في جبل صبيح

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن المواجهات اندلعت في ثلاثة مواقع في بيتا مع قوات العدو على مفرق بيتا وجبل صبيح ومنطقة الهوته.

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بين مئات المواطنين وقوات العدو على مفرق بيتا وعلى جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني لـ معا ان 168 إصابة وقعت خلال المواجهات مع قوات العدو بينهما 5 بالرصاص الحي و24 أصيب برصاص المعدنى المغلف بالمطاط فيما أصيب 132 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع فيما أصيب سبعة آخرين بحالات سقوط وكسور خلال مواجهات على جبل صبيح.

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن المواجهات اندلعت في ثلاثة مواقع في بيتا مع قوات العدو على مفرق بيتا وجبل صبيح ومنطقة الهوته.

وأضافت المصادر أن قوات العدو استخدمت طائرات "دورون" للإلقاء عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع.