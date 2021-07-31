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فعاليات عدة في محافظة حجة احتفالا بعيد الغدير

أقيمت في مديريات الشرفين بمحافظة حجة عدة فعاليات ومهرجانات احتفائية لمناسبة عيد الغدير.
رمز الخبر: ۵۴۸۷۵
تأريخ النشر: 31 July 2021

بداية، أقيمت في مدينة المحابشة فعالية احتفائية في منطقة شمسان برعاية الملتقى الإسلامي، كما أن أبناء منطقة بني حيدان أقاموا فعالية يوم الولاية دعت كلماتها لضرورة التمسك بأعلام الهداية ورفض وصاية اليهود.

أما أبناء منطقة الأمرور بمديرية الشاهل فقد أحيوا فعالية احتفائية ومهرجانا خطابيا ألقيت فيه عدد من الكلمات والأناشيد والقصائد الشعرية.

بدورها منطقة الوعلية بمديرية المفتاح أحيت فعالية عيد الولاية بفعالية أكدوا ولاءهم وعهدهم وتمسكهم بأعلام الهدى كونه ذلك طريقا للوصول للنصر والحرية.

وإحتفاء بيوم الولاية قدمت الهيئة النسائية بمديرية المحابشة قافلة غذائية عيدية متنوعة للمجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة مؤكدات استعدادهن للرفد والإسناد بالغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.

ولذات المناسبة، أحيا أبناء منطقة الحدب بمديرية المحابشة يوم الولاية بفعالية احتفائية، كما وإستقبل أبناء مدينة الشاهل أسيرين محررين من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية بعد خروج من سجون العدوان ومسلحيه.

المصدر:قناة المسيرة

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