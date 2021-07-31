تشييع جثمان الشهيد شوكت عوض في بلدة بيت أمر بالخليل

وكالة تبناك الإخبارية_ كان قد انطلق الموكب الجنائزي من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، باتجاه منزله حيث يتم إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل عائلته.
وخيم الحداد العام الجمعة، على بلدتي بيت أمر وصوريف شمال الخليل، حدادا على الشهيدين الطفل محمد مؤيد العلامي (11 عاما) وعوض (20 عاما).
واستشهد عوض بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي وإصابته في الرأس، خلال المواجهات العنيفة التي شهدتها بيت أمر الخميس، عقب تشييع جثمان العلامي، الذي استشهد مساء الخميس بعد إطلاق النار عليه خلال تواجده داخل سيارة والده على مدخل بلدة بيت أمر.