تدشين العمل بالحراثة المجتمعية في محافظة الحديدة

دُشنت بمديرية السخنة بمحافظة الحديدة، اليوم الجمعة، عملية صرف مادة الديزل لمالكي الحراثات المقيدين بوحدة الحراثة والشق المجتمعي بالمديرية وبدء العمل بالحراثة المجتمعية.

وخلال التدشين، أشاد مدير المديرية محمد عقاري، بتفاعل مالكي الحراثات مع مشروع الحراثة المجتمعية للنهوض بالقطاع الزراعي.

بدوره أوعز أمين المجلس المحلي بالمديرية أحمد مهدي، إلى الحراثة المجتمعية للإسهام في تحقيق نهضة زراعية للوصول إلى اﻹكتفاء الذاتي خاصة في ظل استمرار الحرب على اليمن.

من جهة ثانية، أوضح كل من رئيس اللجنة الزراعية بالمديرية محمد غلاين ومنسق الحراثة المجتمعية بالمديرية علي حافظ، أن توزيع الديزل لمالكي الحراثات يتزامن مع الموسم الزراعي بهدف تشجيعهم للتوجه نحو الحراثة.

ولفتا إلى أهمية مشروع الحراثة المجتمعية في توفير فرص عمل للحراثات وتمكين المزارعين من حراثة أرضهم بأقل سعر.

ويتضمن المشروع التنسيق بين اللجنة الزراعية والسمكية وشركة النفط اليمنية لتوفير مادة الديزل للمزارعين لتحقيق نهضة زراعية.

المصدر : قناة المسيرة