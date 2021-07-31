جامعة سويدية تشغل عالماً آلياً في أبحاثها المتعلقة بكورونا

اعتمدت جامعة سويدية ما يسمى بـ"العالم الآلي" بغية التسريع في إنجاز أبحاثها العلمية المتعلقة بإيجاد علاج يقضي على فيروس كورونا المستجد.

وكالة تبناك الإخبارية_ "العالم الآلي" الذي أُطلق عليه تسمية "إيفا" هو نظامٌ معملي مؤسس على الذكاء الصناعي، يُمكن من خلاله أتمتة المهام البحثية كاختبار المواد الكيميائية وتنفيذ التجارب إضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج.

ووجد علماء الطب في جامعة تشالمرز أن "إيفا" قادر على القيام بالأعمال التي كان يتطلب إنجازها وجود علماء بشريين، ما يعني أنه بات بإمكانهم الآن التركيز على مهام أخرى أكثر تعقيداً.

وكانت جامعة مانشستر في شمال انجلترا اعتمدت العمل بالعالم الآلي "إيفا" الذي تمّ الاستقادة منه في إيجاد علاج لمرض الملاريا.

وفي بيان له، أعرب مطّور "إيفا" العالم البريطاني روس كينغ عن أمله في أن يفسح استخدام "إيفا" المجال أمام الباحثين بجامعة تشالمرز لرفع وتائر العملية الإبداعية، كماً ونوعاً.

وقال كينغ أن "العالم الآلي سيمكّن العلماء البشريين من تحقيق قفزات إبداعية عالية ونوعية، وبالتالي فإنهم سيساهمون أكثر في حل المعضلات والتحديات التي يعاني منها العالم.