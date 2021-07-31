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وصول طائرة عسكرية محمّلة بمساعدات طبية من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ والجالية التونسية بفرنسا

وصلت امس الى تونس طائرة عسكرية تونسية محمّلة بكميات من اللقاحات ومستلزمات طبية ممنوحة من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ والجالية التونسية بفرنسا.
رمز الخبر: ۵۴۸۶۹
تأريخ النشر: 30 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ حلّت، امس الخميس بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بكميات من اللقاحات ضد فيروس كورونا ومكثفات أوكسجين ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من كلّ من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ، فضلا عن آلات تنفس ومعدّات أخرى متأتية من مساهمة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي والمدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وسفير مالطا بتونس والقائمة بأعمال سفارة النمسا بتونس.

ووجّهت رئاسة الجمهورية في بيانها "بجزيل الشكر لهذه الدول الصديقة التي بادرت بالمساهمة في المدّ التضامني النبيل مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد 19 تجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمعها بتونس، كما تثني على الحس الوطني العالي للجالية التونسي بالخارج وعلى دورها الهام في معاضدة الجهد الوطني في هذا الظرف الصحي الصعب".

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